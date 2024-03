Das Unternehmen betont in der Mitteilung, dass sich durch Boyntons Weggang nichts am finanziellen Ausblick ändere. Gemäss Angaben vom Januar erwartet Logitech demnach einen Umsatz von 4,2 bis 4,25 Milliarden US-Dollar, was einem Minus von 6 bis 7 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Der Betriebsgewinn (Non-GAAP-EBIT) soll zudem bei 610 bis 660 Millionen zu liegen kommen, was ein Plus von 4 bis 12 Prozent wäre.