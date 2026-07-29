Vorfall bei Zulieferer

Derweil gab es bei einem der Halbleiterzulieferer einen Vorfall, der zur zeitweiligen Schliessung des betroffenen Werkes führte. «Es war ein ernster Vorfall, so dass die Fabrik bis heute geschlossen ist und es gibt auch noch kein Datum für eine Wiedereröffnung», sagte CEO Faber. Im Finanzausblick für das zweite Quartal sei daher ein Gegenwind von rund 20 Millionen US-Dollar berücksichtigt.