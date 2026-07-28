Ausblick bleibt langfristig positiv

Das positive Nachfragemomentum des ersten Quartals soll sich nach aktuellem Stand über das gesamte Geschäftsjahr fortsetzen, hiess es weiter. Für das zweite Jahresviertel nimmt sich Logitech derzeit dennoch ein vergleichsweise zurückhaltendes Umsatzwachstum in US-Dollar von 0 bis 3 Prozent auf 1,19 bis 1,22 Milliarden Dollar vor. Der Non-GAAP EBIT soll zwischen 185 und 210 Millionen Dollar liegen.