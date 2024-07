Borel: Gecht will schon

Gecht habe seine Nomination nur abgelehnt, weil er keine Kampfkandidatur wolle, erklärte Borel derweil in einem offenen Brief an den Verwaltungsrat, der AWP vorliegt. «Wenn Guy in diesem Jahr nicht kandidieren möchte, ist er fest entschlossen, sich für den Vorsitz im Jahr 2025 zu bewerben», erklärte Borel.