Positiv hervorgehoben werden auch die starken Verkäufe an Endkonsumenten, die diejenigen an die Händler übertrafen. In der Folge dürften auch die Lagerbestände für die Feiertagssaison auf einem gesunden Level sein, kommentiert Vontobel. Und frohlockt angesichts der Guidance für das dritte Quartal: Der ursprüngliche Gesamtjahresausblick, den Logitech nach dem US-Zollhammer zurückgezogen hatte, könnte nun sogar übertroffen werden.