Logitech will für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende März) erneut eine höhere Dividende ausschütten. Der Verwaltungsrat schlägt einen Anstieg um 10 Rappen auf 1,26 Franken je Aktie vor. Die Erhöhung zeige, dass Logitech weiterhin gewillt sei, Wert an die Aktionäre zurückzugeben, teilte der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik am Dienstagabend mit.