Logitech habe im vergangenen Geschäftsjahr 797 Millionen Dollar an Cash an die Aktionäre zurückgeführt, dies durch die Dividende und Aktienrückkäufe, hiess es weiter. Der Dividenden-Vorschlag muss noch von der Generalversammlung abgesegnet werden, die am 9. September in Lausanne stattfinden wird.