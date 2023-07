Logitech erhöht in der Folge den Ausblick für das erste Semester. Neu rechnet die Gesellschaft mit einem weniger starken Umsatzrückgang von 14 bis 19 Prozent nach zuvor in Aussicht gestellten 18 bis 22 Prozent. In absoluten Zahlen wird der Umsatz im ersten Halbjahr bei 1,875 bis 1,975 Milliarden Dollar gesehen statt wie zuvor bei 1,8 bis 1,9 Milliarden.