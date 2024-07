Ausblick erhöht

Damit hat Logitech die Prognosen der Analysten vor allem beim Gewinn klar übertroffen. Mit Blick nach vorne erhöht das Unternehmen in der Folge den Ausblick. So peilt das Unternehmen beim Umsatz neu einen Wert zwischen 4,34 und 4,43 Milliarden US-Dollar an, was einem Plus zwischen 1 und 3 Prozent entspräche. Zuvor war Logitech von einem Wachstum zwischen 0 und 2 Prozent ausgegangen.