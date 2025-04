Die Aktien von Logitech führen die Liste der SMI-Tagesgewinner am Montagmorgen an. Auch andere Technologiewerte wie etwa jene der beiden Sensorenhersteller AMS Osram oder Sensirion kommen in den Genuss einer kräftigen Kurserholung. Die Valoren reagieren damit auf den Entscheid der US-Regierung, Smartphones und Personal Computer -zumindest vorübergehend - von den Zollerhöhungen auszuschliessen.