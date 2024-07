Doch auch schon an der Generalversammlung des Unternehmens, die am 4. September 2024 stattfindet, kommt es in dem Gremium zum Stühlerücken: Patrick Aebischer, der seit 2016 als Verwaltungsrat von Logitech amtiert, tritt zurück. Das Unternehmen begründet dies damit, dass die Zahl der Verwaltungsratsposten begrenzt sei.