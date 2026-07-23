Dies gab der Computerzubehörhersteller am Donnerstagabend in der Einladung zur jährlichen Generalversammlung bekannt, die am 8. September in Lausanne stattfinden wird. Zur Begründung der Verlegung des offiziellen Firmensitzes erklärte Logitech, dass Hautemorges (früher Apples) zwar der rechtliche Firmensitz sei, aber Ecublens der operative Sitz sei. Der Verwaltungsrat glaube, dass eine Zusammenführung des rechtlichen Sitzes mit dem operativen Hauptsitz mehr Klarheit schaffe und die Realität des laufenden Geschäfts abbilde, hiess es.