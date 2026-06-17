2025 sei das Ausmass der Lohnunterbietungen gegenüber den Vorjahren weitgehend stabil geblieben, teilte Travailsuisse weiter mit. Gleichzeitig verdeutlichten die teilweise verbreiteten Lohnunterbietungen in verschiedenen Branchen und Regionen, wie wichtig wirksame Lohnkontrollen seien. Travailsuisse erachtet es als zentral, dass der Lohnschutz weiter gestärkt wird und bestehende Lücken geschlossen werden können.