Der Motionär plädierte in seinem Votum für marktgerechte Löhne beim Bund. Es dürfe nicht sein, dass die Bundesverwaltung die Privatwirtschaft mit ungleichen Spiessen konkurrenziere. «Die Löhne in der Bundesverwaltung entwickeln sich seit Jahren mit einer Dynamik, mit der der Arbeitsmarkt in der Privatwirtschaft nicht Schritt halten kann.»