Die Arbeitgeber in Deutschland mussten 2023 laut einer Schätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) 76,7 Milliarden Euro für die Lohnfortzahlung ihrer erkrankten Beschäftigten aufbringen. Dies sei mehr als doppelt so viel wie noch 2010, berichtete das arbeitgebernahe Institut am Freitag in Köln. «Der hohe Beschäftigungsstand, Lohnerhöhungen und nicht zuletzt der unverändert hohe Krankenstand lassen auch für das laufende Jahr keine Trendumkehr erwarten», hiess es. Zuvor hatte die «Rheinische Post» über die Studie berichtet. In Deutschland sind Arbeitgeber verpflichtet, bei Krankheit das Gehalt bis zu sechs Wochen lang weiterzuzahlen.