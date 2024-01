Die Lokführergewerkschaft GDL will im Personenverkehr von Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 18.00 Uhr, streiken - in einer Woche, in der im Strassenverkehr wegen der Bauernproteste starke Behinderungen erwartet werden. Darauf könne man keine Rücksicht nehmen, sagte Weselsky. «Dann finden wir nie einen Termin, an dem wir ordentlich streiken können.» Mit dem Arbeitskampf will die Gewerkschaft den Druck im Tarifstreit erhöhen, in dem es um Geld, aber auch um kürzere Arbeitszeiten für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich geht. Das lehnt die Bahn ab./ceb/DP/mis