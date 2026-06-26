Die beiden Partner wollen ihre Vertriebs- und Asset-Management-Aktivitäten enger verzahnen, wie Lombard Odier am Freitag mitteilte. Zudem nimmt Lombard-Odier-Partner Vincent Magnenat Einsitz im Verwaltungsrat des Unternehmens.
Alpha Japan LO am soll in Japan einen erweiterten Zugang zu den globalen Anlagelösungen von Lombard Odier ermöglichen. Umgekehrt will Lombard Odier die japanischen Aktienstrategien des Partners verstärkt in Europa und Grossbritannien vertreiben.
Alpha Japan LO AM wurde 2007 gegründet und verwaltet nach eigenen Angaben rund 1,17 Milliarden Franken in japanischen Aktienstrategien.
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(AWP)