Janoudi werde sein Amt per Anfang April antreten, bestätigte Lombard Odier am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des Finanzportals «Finews». Er soll die Positionierung der Genfer Privatbank im Mittleren Osten stärken. Dabei werde er zum Mitglied des «Private Banking Executive Committee» ernannt und an den geschäftsführenden Teilhaber Frédéric Rochat berichten. Er löst in der Funktion Arnaud Leclercq ab, der künftig für die Betreuung von Schlüsselkunden zuständig sein wird und die Geschäftsentwicklung in der Region weiter unterstützen soll.