Ownership Capital mit Sitz in den Niederlanden ist den Angaben zufolge seit 2008 auf langfristige Aktienstrategien spezialisiert. Der Investmentansatz kombiniere die Analyse wesentlicher Nachhaltigkeitsfaktoren mit aktiver Eigentümerbeteiligung.
Mit dem Zusammenschluss steigt das nachhaltig ausgerichtete verwaltete Vermögen von LOIM nach eigenen Angaben auf über 10 Milliarden US-Dollar. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft rund 78 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Kerninvestments, alternative Anlagen und Nachhaltigkeit.
jl/uh
(AWP)