Lombard Odier Investment Managers (LOIM) hat eine Absichtserklärung zur Übernahme des niederländischen Vermögensverwalters Ownership Capital unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Vereinbarung und behördlicher Genehmigungen, wie der Asset Manager am Dienstag mitteilte. Angaben zum Übernahmepreis machte LOIM nicht.