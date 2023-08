Solide Neugeldzuflüsse

Die Summe der verwalteten Vermögen (AuM) belief sich laut den Angaben per Ende Juni auf 198 Milliarden Franken, was einem Anstieg um 4 Prozent gegenüber Ende Dezember 2022 entspreche. Es habe in beiden Geschäftsbereichen, Privatkunden und Asset Management, solide Neugeldzuflüsse gegeben. Diese hätten zusammen mit den steigenden Märkten negative Währungseffekte ausgleichen, so die Mitteilung.