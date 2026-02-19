Die verwalteten Vermögen lagen per Ende Dezember mit 223 Milliarden Franken um 3,7 Prozent über dem Wert des Vorjahres, wie einer Mitteilung der Genfer Bank vom Donnerstag zu entnehmen ist. Dabei konnte das Institut von soliden Nettoneugeldzuflüssen wie auch von einer guten Anlageperformance profitieren. Die gesamten Kundenvermögen stiegen um 6,5 Prozent auf 349 Milliarden Franken.