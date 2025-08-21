Bedeutende Nettomittelzuflüsse

Die verwalteten Vermögen lagen zur Jahresmitte bei 211 Milliarden Franken und nahmen damit im Vergleich zu Ende 2024 um 2 Prozent ab. Zwar seien «bedeutende» Nettomittelzuflüsse verzeichnet worden und auch die Märkte hätten sich gut entwickelt, heisst es im Communiqué. Ein negativer Währungseffekt, konkret der schwächere Dollar, sei aber ein grosser Belastungsfaktor gewesen.