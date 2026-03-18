«Die wahllosen Angriffe Irans stellen eine Bedrohung für Grossbritannien, unsere Verbündeten und unsere Partner in der Region dar», sagte Verteidigungsminister John Healey. Die britischen Streitkräfte befinden sich in dem Konflikt laut britischer Darstellung in einem Defensiveinsatz - unter anderem fangen britische Kampfflugzeuge Drohnen und Raketen ab.