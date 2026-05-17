Vom Iran angegriffene Golfstaaten und deren Verbündete schiessen mit teils sündhaft teuren Abfangraketen vergleichsweise spottbillige Drohnen ab - dieses Problem geht Grossbritannien nun an. Das Verteidigungsministerium in London erklärte, seine Kampfflugzeuge im Nahen Osten vom Typ Typhoon würden mit neuen und kostengünstigen Raketen speziell zur Drohnenabwehr ausgerüstet. Damit sei die präzise Zerstörung von Zielen möglich - und das «zu einem Bruchteil der Kosten der Raketen, die aktuell dafür genutzt werden».