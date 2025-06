Grossbritannien investiert in den kommenden Jahren einen Milliardenbetrag in Atomenergie. Die britische Regierung kündigte die Freigabe von 14,2 Milliarden Pfund für den Bau des Atomkraftwerks Sizewell C in der ostenglischen Grafschaft Suffolk an. Energieminister Ed Miliband sprach von einem «goldenen Zeitalter» sauberer Energie, für das die Atomkraft benötigt werde.