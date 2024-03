Die britische Regierung sieht die Verantwortung für zwei grossangelegte Cyberangriffe in Grossbritannien bei der Führung in Peking. «Ich kann heute bestätigen, dass mit dem chinesischen Staat verbundene Akteure für zwei bösartige Cyberangriffe verantwortlich sind, die sowohl auf unsere demokratischen Institutionen als auch auf Parlamentarier gerichtet waren», sagte der britische Vizepremierminister Oliver Dowden am Montag im Unterhaus in London. Es handle sich um ein anhaltendes Verhaltensmuster, an dem sich ein feindseliges Verhalten Chinas zeige.