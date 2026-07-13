Die Islamischen Revolutionsgarden seien «ein zentraler Bestandteil des iranischen Sicherheitsapparats und direkt dem Obersten Führer des Iran unterstellt», heisst es in der Vorlage, die vom Parlament abgesegnet werden muss. Die zweite dem Iran zugeschriebene Organisation, das «Islamic Movement of Companions of the Right», wird mit mehreren Angriffen auf jüdische und israelische Gemeinden sowie persischsprachige Medien in Grossbritannien in Verbindung gebracht. Die Gruppe ist auch unter dem Namen Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia bekannt./mj/DP/mis