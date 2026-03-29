Das dafür benötigte Abkommen, ein weiteres Abkommen über die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme - wie es die Schweiz ebenfalls kennt - sowie ein Mobilitätsabkommen sollen bis zum zweiten Gipfeltreffen zwischen dem ehemaligen EU-Mitgliedstaat und der EU ausgehandelt sein. Das Treffen ist noch für dieses Jahr angekündigt.