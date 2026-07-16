Das Hochofenwerk in Scunthorpe ist das letzte im Vereinigten Königreich, das aus Eisenerz und Koks Primärstahl produzieren kann. Dieser ist - anders als die Stahlprodukte aus Elektrolichtbogenöfen, die Stahlschrott einschmelzen - für mehr industrielle Anwendungen geeignet, beispielsweise im Motorenbau, Bauwesen und in der Schifffahrt.