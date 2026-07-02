London versucht seit längerem, die Migration auch mit Hilfe anderer Länder einzudämmen, etwa durch ein Abkommen mit Frankreich zur Bekämpfung irregulärer Überfahrten und Schleuserbanden. Innenministerin Shabana Mahmood strebt auch vor dem Hintergrund der in Umfragen führenden Rechtspopulisten von Reform UK ein restriktiveres Asylsystem an. Zu Beginn der Woche kündigte sie Pläne an, wonach Asylbewerber künftig mehrere tausend Euro zu den Kosten für ihre Versorgung beitragen sollen, sobald sie über ein Einkommen verfügen. Unter anderem bei Menschenrechtsorganisationen sorgte das für Kritik./pba/DP/stw