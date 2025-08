Insgesamt will der Flughafen damit künftig 756.000 Flüge und 150 Millionen Passagiere pro Jahr stemmen. Gemessen an den Passagieren ist Heathrow schon jetzt der grösste Flughafen Europas. Im vergangenen Jahr zählte der Airport rund 83,9 Millionen Fluggäste. Zum Vergleich: 2024 wurden am grössten deutschen Flughafen in Frankfurt/Main 61,6 Millionen Fluggäste gezählt.