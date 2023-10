Wegen eines nächtlichen Grossbrands in einem Parkhaus war der Londoner Flughafen Luton am Mittwoch zunächst geschlossen. Das Parkhaus war teilweise eingestürzt, nachdem sich ein Feuer am Dienstagabend in der obersten Etage ausgebreitet und die Nacht über gewütet hatte. Wie der Airport am Morgen mitteilte, sollte der bereits am Abend eingestellte Flugverkehr bis 15 Uhr (Ortszeit) ausgesetzt bleiben. Passagiere wurden aufgerufen, nicht anzureisen.

11.10.2023 15:05