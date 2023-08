Zuletzt hatten weitere Datenpannen für Aufsehen gesorgt: Die Polizei in der früheren Bürgerkriegsregion Nordirland hatte auf die Anfrage eines Bürgers aus Versehen die Nachnamen, Dienstgrade und Einsatzorte all ihrer fast 10 000 Beamten und Beschäftigten herausgegeben. In England wurden aus Versehen persönliche Informationen von Verbrechensopfern, Zeugen und Tatverdächtigen herausgegeben.