Die Aktien von Lonza legen am Dienstag im frühen Geschäft zu und platzieren sich dabei an der Tabellenspitze des SMI. In Anbetracht des Einbruchs am Vortag um beinahe 15 Prozent ist das aktuelle Plus allerdings bescheiden. Der am Vortag bekanntgegebene Führungswechsel wurde von den Märkten und auch den Medien sehr kritisch kommentiert. Immerhin war es der vierte Wechsel an der operativen Spitze seit 2019, wobei VR-Präsident Albert Baehny nun schon zum zweiten Mal interimistisch einspringt.

19.09.2023 10:32