Die Aktien von Lonza ziehen am Mittwoch im frühen Geschäft gegen den schwächeren Gesamttrend klar an. Am Morgen hatte der Pharmazulieferer den Kauf eines Werks von Roche in den USA angekündigt. Lonza wird sich dies inklusive zusätzlicher Investitionen mit rund 1,7 Milliarden US-Dollar eine Stange Geld kosten lassen. Dafür kann Lonza mit dem Zukauf die Produktionskapazitäten sowie die Präsenz in den USA erheblich ausbauen. Entsprechend wurden auch die Wachstumsziele bis 2028 nach oben angepasst.