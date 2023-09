Konkrete Aussagen zur Entwicklung der Ziele, Strategie und auch der Guidance will das Unternehmen aber erst am Kapitalmarkttag bekanntgegeben. Dieser soll wie bisher geplant am 17. Oktober in Visp stattfinden. Hier befürchten einige Analysten, dass Lonza die Prognosen für das Gesamtjahr noch einmal senken könnte. Jedoch könnte der Tag auch für einen Neuanfang genutzt werden, schreibt ZKB weiter.