Konkret geht es den Händlern zufolge um den «Biosecure Act», der einige Unternehmen von Verträgen mit der US-Regierung ausschliessen könne. Der Gesetzentwurf ziele darauf ab, einige «bedenkliche» Biotech-Anbieter mit angeblichen Verbindungen zu einem ausländischen Gegner auszuschliessen. Wie es nun am Markt heisst, wurde er nicht in das US-Verteidigungsgesetz für das Haushaltsjahr 2025 aufgenommen, was ein wichtiger Schritt wäre, um rechtlich wirksam zu werden.