Die neuen Kapazitäten sollen zudem die Produktlieferung an klinische Prüfzentren beschleunigen, wie Lonza am Dienstag mitteilte. Aufbauend auf den jüngsten Investitionen in die spezielle klinische Produktionsanlage im Bundestaat Oregon umfasse das Angebot damit auch neue Abfüllanlagen.