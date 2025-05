Verzögerung in Stein

Die Ausbauprojekte von Lonza machen laut dem Unternehmen ebenfalls gute Fortschritte. Die Ramp-up-Aktivitäten in der neuen API-Anlage hätten im ersten Quartal begonnen und die Aufnahme des GMP-Betriebs in der neuen Mammalian-Grossanlage werde für das erste Halbjahr 2025 erwartet. Beide Anlagen werden in Visp erreichten.