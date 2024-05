Gleichzeitig schritten auch die wichtigsten Wachstumsprojekte wie geplant voran, betonte Lonza. Eine Grossanlage in Visp VS werde voraussichtlich im vierten Quartal 2024 in Betrieb gehen und die Bauarbeiten an einer Anlage für kommerzielle Arzneimittel in Stein AG seien ebenfalls auf Kurs.