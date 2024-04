Die Vorgabe an Wienand: Bis 2028 will Lonza in Lokalwährungen jährlich um 11 bis 13 Prozent wachsen. Und die Marge soll wieder in den Bereich von 32 bis 34 Prozent steigen. Diese war zuletzt auf 28,9 Prozent gesunken, weil die weggefallenen Impfstoffaufträge sehr lukrativ waren.