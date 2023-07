Der Auftragsfertiger der Pharmabranche steigerte den Umsatz im ersten Semester 2023 um 3,2 Prozent auf 3,08 Milliarden Franken, wie Lonza am Freitag mitteilte. Währungsbereinigt waren es plus 5,6 Prozent. In den Jahren zuvor war das Unternehmen - auch dank des Auftrags von Moderna - noch deutlich zweistellig gewachsen.