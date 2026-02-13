Bereits im Oktober 2025 hatte Lonza die Nominierung von Claudia Süssmuth-Dyckerhoff als neues Mitglied des Verwaltungsrats bekannt gegeben. Nach ihrer Wahl soll sie den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden übernehmen. Gleichzeitig wurden die Rücktritte von Jürgen Steinemann, dem bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, und Barbara Richmond bekannt gegeben.