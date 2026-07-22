Lonza hatte im März den Verkauf der Sparte Capsules & Health Ingredients (CHI) an die Beteiligungsgesellschaft Lone Star angekündigt. Mit der Transaktion vollzieht das Unternehmen den Umbau zu einem reinen Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO). Lonza erhielt den damaligen Angaben zufolge zunächst 1,7 Milliarden Franken in bar und behielt vorerst eine 40-prozentige Beteiligung, sodass der Gesamterlös laut Lonza mindestens 3 Milliarden Franken betragen soll.