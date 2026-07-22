Keine Bedrohungen

Mit Blick auf die geplante PolyPeptide-Übernahme betonte Wienand, dass Samsung und Lonza strategisch unterschiedlich aufgestellt seien. Dass Samsung mit der Transaktion seine Präsenz in Europa ausbaue, könne zwar als Zeichen gewertet werden, dass ein global diversifiziertes Produktionsnetzwerk an Bedeutung gewinne. «Lonza verfügt jedoch bereits heute über ein solches Netzwerk und ich sehe darin einen Wettbewerbsvorteil», sagte er während des Anlasses.