Bereits in den ersten sechs Monaten hat Lonza bei der Profitabilität besser als erwartet abgeschnitten. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, kletterte die Kern-EBITDA-Marge gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 4,4 Prozentpunkte auf 34,8 Prozent. Das Kern-EBITDA erreichte einen Wert von 1,2 Milliarden Franken, ein Plus von etwas mehr als 27 Prozent.