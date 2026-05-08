Zu US-Zollpolitik kaum Folgen erwartet

Auch mit Blick auf die Zollpolitik der USA sieht sich das Unternehmen weiterhin gut aufgestellt. Lonza geht aktuell nicht davon aus, dass die Handels- und Zollpolitik der USA wesentliche Auswirkungen auf das Geschäft und auf die Kunden haben wird. Das schliesse auch die derzeitigen Untersuchungen zu möglichen Zöllen gemäss Section 232 mit ein, heisst es.