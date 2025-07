Die Aktien von Lonza sind am Mittwoch mit einem Kurssprung in den Handel gestartet. Der Pharmazulieferer hat im ersten Halbjahr 2025 beim Umsatz die Erwartungen der Analysten leicht und beim operativen Gewinn deutlich übertroffen. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden in der Folge erhöht, was in Börsenkreisen wohlwollend kommentiert wird.