Die Division Capsules & Health Ingredients (CHI) wird in dem Deal mit 2,3 Milliarden Franken bewertet, teilte Lonza am Freitagabend mit. Lonza erhält einen Voraberlös von 1,7 Milliarden und behält eine 40-prozentige Beteiligung an CHI sowie eine Vorzugsbeteiligung bei einem künftigen Exit.