«Jetzt können wir den Deal etwas mehr als ein Jahr später ankündigen», sagte Wienand am Freitagabend. Die Division soll im zweiten Semester 2026 an die Private-Equity-Gesellschaft Lone Star Funds gehen. Sie steuerte 2025 mit knapp 1,1 Milliarden Franken gut 14 Prozent zum Konzernumsatz bei.